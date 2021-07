Quatro integrantes de associação criminosa são presos pela Polícia Civil

Quatro integrantes de uma associação criminosa foram presos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (05.07), no município de Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá), em cumprimento de mandados de prisões expedidos por organização criminosa.

Os jovens de 21, 19 e outros dois de 18 anos, tiveram as prisões decretadas pela 3ª Vara Criminal da Comarca de local, após serem identificados pela 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres, no crime de roubo majorado, cárcere privado, em que as vítimas sofreram graves ameaças com o uso de armas de fogo e arma branca.

Durante o trabalho investigativo os policiais civis conseguiram qualificar os quatro envolvidos, os quais tiveram as ordens de prisões preventivas decretadas pela Justiça. Ato contínuo foram realizadas diligências para cumprimento dos mandados.

Os quatro suspeitos foram presos e após as providências cabíveis foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destaca a importância da população de Cáceres em denunciar indivíduos atuantes em ações criminosas na região. A denúncia pode ser feitas pelos telefones (65) 3903-1235 ou 39031210, sendo garantido sigilo absoluto.