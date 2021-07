Quatro municípios de MT recebem Circuito Nelore de Qualidade no mês de julho

Alta Floresta, Colíder, Juara e Diamantino recebem etapas do Circuito Nelore de Qualidade no mês de julho. O projeto é uma parceria entre a Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), a Associação dos Criadores de Nelore do Mato Grosso (ACNMT), com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal.

Em Alta Floresta, foram avaliados 400 animais, entre os dias 05 e 06. Já Colíder promoveu o abate nesta semana, entre os dias 07 e 08. Juara têm agendamento para 12 e 13; e Dimantino, dias 21 e 23 de julho. Como possui o maior rebanho do país, com mais de 31 milhões de animais, Mato Grosso receberá 10 edições do projeto.

Para o presidente ACNMT, Aldo Rezende Telles, o Circuito Nelore é importante porque estimula a produção de carne de qualidade, seguindo as normas de sustentabilidade ambiental e social e bem-estar animal. Além disso, mantém a economia dos municípios aquecida em um momento de pandemia.

“Tivemos ótimos números em Araputanga e em Pontes e Lacerda no mês passado, queremos que esse ritmo se mantenha no mês de julho. É importante destacar que nossos pecuaristas mesmo frente a uma crise de saúde e econômica não deixaram de produzir e que merecem ser valorizados”, avalia Telles.

O gerente executivo da ACNB, André Locateli, afirma que o estado se mantém mais uma vez na liderança do Circuito Nelore no país. “Temos visto lotes numerosos, pesados e bem terminados, o que mostra que o melhoramento genético e a qualidade do trabalho conduzido pelos neloristas mato-grossenses sobressaem cada vez mais”.

Em Mato Grosso, o Circuito Nelore de Qualidade ainda terá etapas em Juara (12 e 13/07) e Dimantino (21 e 22/07). Já receberam o projeto: Colíder (07 e 08/07), Alta Floresta (05 e 06/07), Araputanga (16 e 17/06) e Pontes e Lacerda (14 e 15/06). Outras cidades que receberão nos próximos meses: Diamantino, Água Boa, Confresa, Barra do Garças e Pedra Preta. O projeto terá um total de 36 etapas em todo Brasil.

Circuito Nelore – É o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo. Promovido desde 1999, o projeto conta com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal e cresce a cada ano: em 2021, já estão confirmadas 36 etapas. Até o fim do ano, mais de 20 mil animais devem ser avaliados.

Confira o calendário completo e outras informações sobre o regulamento do Circuito no site da ACNB: www.nelore.org.br/CircuitoNelore