Queiroga inaugura centro de radioterapia e defende ações do Governo Federal

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, inaugurou na manhã de hoje (09) uma placa oficializando a inauguração do Serviço de Radioterapia do Hospital e Maternidade Santa Casa Rondonópolis. O Governo Federal investiu R$ 10 milhões numa parceria que, segundo o ministro, é ‘um modelo do que pode ser o Brasil do futuro’.

Antes da inauguração Queiroga participou de uma solenidade no local e falou sobre a disposição do Governo Federal em ampliar os investimentos nos hospitais filantrópicos, que respondem por 60% dos atendimentos especializados ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

“As Santas Casas de Misericórdia, assim como todos os hospitais, têm encontrado dificuldades em função da pressão que esta doença (Covid-19) tem feito sobre nosso sistema de saúde. O Governo Federal está atento e tem investido fortemente. No ano passado alocamos, via Medida Provisória, cerca de R$ 2 bilhões para ajudar as Santas Casas e uma nova MP será editada pelo presidente este ano também neste sentido”, anunciou.

O ministro destacou a importância do serviço inaugurado em Rondonópolis. Ele lembrou que o combate ao câncer deve sempre priorizar o diagnóstico precoce, até para prevenir a necessidade de tratamentos invasivos como radioterapia, quimioterapia ou cirurgias mutiladoras. Mas é preciso garantir o atendimento adequado aos pacientes que tem a doença em estágio mais avançado.

“O Brasil experimenta uma transição demográfica, graças ao acerto das políticas sociais adotadas nos últimos 30 anos. Teremos cada vez mais pacientes portadores de doenças cardiovasculares, de câncer e é fundamental preparar o sistema de saúde para enfrentar esses problemas”, disse Queiroga ao ressaltar a importância do serviço inaugurado em Rondonópolis.

VACINAS

Antes da visita à Santa Casa, o ministro participou de uma reunião com autoridades, universitários e a reitora da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), Analy Castilho. Ele conversou com formandos do curso de Medicina e defendeu que o país adote em relação à Saúde o mesmo comportamento verificado no setor do Agronegócio.

“Temos que ter a mesma visão para o nosso sistema de saúde. Fortalecer os nossos serviços de saúde é uma oportunidade de geração de emprego e renda. Fortalecer o complexo industrial de saúde, além de garantir a autonomia do Brasil na produção de insumos, pode gerar empregos, gerar impostos e abrir novas oportunidade de investimentos nas inovações, na pesquisa, na ciência e na tecnologia”, afirmou.

O ministro também falou sobre o enfrentamento à Covid-19 e defendeu as estratégias utilizadas pelo Governo Federal em relação às vacinas. “Não adianta querer resolver todos os problemas de uma vez, não vamos conseguir. Temos uma prioridade ‘número 1’ que são as vacinas. O Brasil adotou estratégias diversificadas e o tempo provará que as medidas foram corretas”.

“Já adquirimos mais de 650 milhões de vacinas e fechamos um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a Fundação Osvaldo Cruz. Hoje já temos a capacidade de fazer vacinas usando o IFA nacional. Ou seja, está dada a autonomia do Brasil na produção de vacinas contra a Covid-19”.

Marcelo Queiroga visita Mato Grosso à convite do senador Wellington Fagundes. Ainda na manhã de hoje ele conhecerá a estrutura montada pelo município para o enfrentamento à pandemia de Covid-19. A tarde o ministro cumprirá agenda nos municípios de Várzea Grande e Cuiabá.