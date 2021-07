Queiroga também visitará unidades de vacinação em Cuiabá e Várzea Grande

Após cumprir agenda extensa em Rondonópolis, o ministro Marcelo Queiroga terá também uma série de compromissos em Várzea Grande e na capital, Cuiabá. Acompanhando de autoridades locais e também de assessores do Ministério da Saúde, ele vai conhecer in loco como está sendo feita a campanha de imunização contra a Covid-19 nas duas maiores cidades de Mato Grosso.

As primeiras atividades no período da tarde serão realizadas em Várzea Grande. O ministro vai visitar o Ginásio Fiotão, onde participará de um ato pró-vacinação. Na sequência ele vai ver como está funcionando o sistema drive-thru no parque Bernardo Berneck e depois assinará um termo de credenciamento de 11 equipes para a Rede de Atenção Primária à Saúde.

As visitas em Cuiabá começarão à partir das 15h30, com um outro ato pró-vacinação no posto montado na sede do Senai, no bairro do porto.

Às 16h15 Marcelo Queiroga visitará o Hospital Municipal de Cuiabá, onde firmará novo termo de parceria com a Prefeitura da Capital. Ele ainda visitará a unidade de Pronto Atendimento, no bairro Jardim Leblon, e encerrará a visita com um encontro com o Governador Mauro Mendes, no Palácio Paiaguás.

A visita do ministro da Saúde a Mato Grosso foi definida após um convite feito pelo senador Wellington Fagundes (PL/MT). O senador participara da comitiva, juntamente com os deputados federais Emanuel Pinheiro, Neri Geller e José Medeiros.

Mato Grosso é um dos três estados do país com menos de 10% de sua população imunizada com as duas doses ou dose única de vacinas contra a Covid-19. A expectativa é de que a visita do ministro Marcelo Queiroga ajude a estimular o processo de vacinação para acelerar a imunização no Estado.