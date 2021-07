‘Quem escolher vacina vai para o fim da fila’, alerta secretário de saúde

A nova onda de pessoas consideradas ‘egoístas’ em todo o Brasil também começou a dar sinal de alerta em Rondonópolis (MT). São aquelas pessoas que se recusam a receber a vacina contra a Covid-19 para escolher uma determinada fabricante. Uma coletiva com a imprensa aconteceu na manhã desta segunda-feira (19) e o secretário de saúde, Vinícius Amoroso, anunciou que quem ficar escolhendo a vacina vai voltar para o final da fila.

“Nós observamos que a maioria das pessoas estavam procurando qual vacina tomar. Elas não estão querendo se imunizar com as vacinas que nós temos para aquele dia, data e local. Ai ela procura a oportunidade, chega até o local de vacinação e quando não é a vacina que ela quer, ela vai embora e volta em outro dia. As pessoas chegavam para vacinar, passavam pela triagem e quando descobria qual era a vacina ia embora” ressalto Vinícius.

A Secretaria Municipal de Saúde irá retomar a imunização das pessoas com 33 anos nesta terça-feira (20), mas alerta a população que somente serão vacinadas com a primeira dose as pessoas com a idade indicada.

Pessoas com mais de 33 anos que ainda não tomaram a primeira dose não poderão se imunizar nesta terça-feira. Esse grupo somente poderá tomar a vacina depois que o Município concluir a imunização com a primeira dose para pessoas com 18 anos.

Ainda conforme o secretário de Saúde, quem não comparecer para se imunizar no dia específico para a idade, irá para o fim da fila e somente poderá se imunizar após concluída a vacinação por idade.

“Compareça aos postos de vacinação nas datas designadas, pois caso contrário não poderá se imunizar e terá que aguardar a conclusão da vacinação para poder tomar a primeira dose”, orienta o secretário de saúde.

O cronograma completo da vacinação e os locais serão divulgados ainda nesta segunda-feira.