Rafa Kalimann nega boatos de relação com homem casado

Rafa Kalimann, que terminou seu relacionamento recentemente com o cantor Daniel Caon, negou os boatos de que ela estaria se envolvendo com um homem casado. A influenciadora até debochou dos rumores que, segundo ela, foram “muito criativos”.

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA vocês são criativos demais, meu Deus kkkkkkkkkkkkk dei risada agora, que absurdo”, escreveu Rafa nos comentários de uma publicação feita pelo colunista Erlan Bastos.

Posteriormente, ela caracterizou a informação como “absurda” e falsa. “Eles postaram no perfil deles, de todas as notícias absurdas que as pessoas vêm inventando sobre mim essa foi a mais. Cômica de tão ridícula. Dói tanto assim ver uma mulher conquistando suas coisas com esforço?”, disse.

Rafa Kalimann e Daniel Caon estavam juntos há oito meses e confirmaram o fim do relacionamento nesta semana. Em uma série de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, o cantor contou que foi a influenciadora quem decidiu por um ponto final na relação.

“E aí, gente, tudo bem? Tô vindo aqui falar um assunto bem chato com vocês que eu não queria falar, porque acho que diz a respeito de mim e a Rafa… Já tem toda a situação de você ficar mal pelo que está acontecendo e ainda tem que ficar lendo tanta mentira. Soltaram agora é que eu terminei com a Rafa porque não estava aguentando a pressão dos haters. Da onde, isso? Só para atualizar: quem terminou não fui eu, foi a Rafa. E vocês, muito cuidado com o que leem na internet. Então é isso”, explicou.