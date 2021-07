Rayssa Leal chega ao Brasil com medalha no peito e skate no pé

Rayssa Leal está de volta ao Brasil. Ela chegou às 5h10 desta quarta-feira (28) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, trazendo a medalha de prata que conquistou na Olimpíada de Tóquio e o seu skate. “Chegamos”, postou Rayssa, que veio em um voo com escala em Frankfurt, na Alemanha.

A estrela do skate, de 13 anos, foi recebida com muita festa por funcionários do aeroporto e pessoas que estavam esperando no saguão. O famoso skatista Sandro Dias, mais conhecido como “Mineirinho”, entregou um presente para Rayssa.

A “Fadinha” colocou o skate no chão e deslizou pelo piso em meio ao local de retirada de bagagens e também na saída dos passageiros. A “Fadinha” posou para fotos e foi muito aplaudida.

Aos 13 anos e sete meses de idade, a imperatrizense é a atleta brasileira mais nova da história a disputar os jogos olímpicos e conquistar medalha de prata. Até então esse feito estava com a nadadora brasileira Talita Rodrigues, que disputou a Olimpíada de Londres em 1948, aos 13 anos e 11 meses de idade.⁣⁣⁣

Na escala em Frankfurt, Rayssa postou um vídeo dizendo que estava perdida no aeroporto alemão e que não sabia mais se era dia ou noite.

Viagem para Imperatriz (MA)

Rayssa embarca ainda na manhã desta quarta-feira para Imperatriz (MA), sua cidade natal, onde será recebida com muita festa. A medalhista olímpica desembarca no Aeroporto Prefeito Renato Moreira de Imperatriz, nesta quarta-feira (28), por volta de 11h.

Depois de desembarcar, Rayssa Leal será colocada em um carro do Corpo de Bombeiros. Do aeroporto, irá desfilar pelas principais ruas de Imperatriz até a Praça Mané Garrincha, onde será recepcionada pelas autoridades.⁣⁣⁣

Depois de alguns dias em Imperatriz, Rayssa Leal vai participar de competições de skate pelo Brasil e pelo mundo. ⁣⁣⁣