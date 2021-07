Recém-nascida é jogada de ônibus e cai em ciclovia

Uma recém-nascida foi arremessada de dentro de um ônibus, nesta quarta-feira (30), em Panambi, no Rio Grande do Sul. A pequena ainda estava com o cordão umbilical e caiu em uma ciclovia.

Conforme a RBS, câmeras de segurança mostram que uma sacola, onde a neném estava, foi lançada de um ônibus executivo. O mais grave ainda é que a bebê estava sem roupa, em um dia onde o frio na região foi de 3º C.

A menina foi encontrada e socorrida pela Brigada Militar até um hospital. O corpo da bebê apresentava arranhões e sinais de hipotermia. No entanto, o estado de saúde dela é bom.

Ainda segundo a RBS, o ônibus do qual a vítima foi arremessada saiu de Porto Alegre e ia para São Nicolau.

A empresa que administra a frota, diz a emissora, que encontrou sangue no banheiro do coletivo, o que leva a crer que o parto tenha ocorrido no veículo. Próximo do local onde a criança foi encontrada, os policiais encontraram um saco de lixo com sangue e papel higiênico.