Evento em Rondonópolis marca criação de Rede de Apoio às Pessoas com Esquizofrenia

O Deputado Estadual Thiago Silva promoveu na noite desta segunda-feira (5) o lançamento da Rede de Apoio a Amigos, Familiares e Pessoas com Esquizofrenia e demais doenças mentais, junto de profissionais da área da saúde mental e voluntários. A solenidade contou com a presença de psicólogos, estudantes, servidores públicos e entidades que irão auxiliar no projeto.

O parlamentar fez a abertura do evento falando da realidade que as famílias e pacientes vivem, por falta de políticas públicas para o atendimento e também relatou que a experiência vivida com a sua mãe que tem esquizofrenia fez com que tomasse a iniciativa da criação da rede para ajudar as famílias e pacientes que precisam de apoio para tratamento de doenças mentais.

Durante o lançamento o palestrante doutor Diego Vacari, que é psiquiatra, apresentou informações a cerca do tema saúde mental e falou sobre os cuidados necessários que as pessoas devem manter nos dias atuais, principalmente em período de pandemia. O deputado Thiago Silva fez uma fala de agradecimento aos participantes e voluntários do projeto que integram o projeto.

“Foi com imensa alegria que lançamos este projeto que tem como objetivo contribuir para que o Estado possa ampliar as políticas de apoio aos pacientes e familiares com Esquizofrenia, pois estas pessoas sofrem com a falta de acompanhamento e tratamento especializado na área da saúde e também social”, disse o deputado Thiago Silva.

Thiago Silva é autor da Lei estadual 11.337/2021 que Cria em Mato Grosso a Rede de Atenção e Apoio às Pessoas com Esquizofrenia e trabalha para implementar ações que possam amparar pessoas que possuem problemas mentais no estado.

A rede de apoio vai realizar atividades semanais como visitas as famílias vulneráveis que possuem pessoas com esquizofrenia, webinário com uma série de debates para desmistificar o tema, oficinas artísticas e visitas às escolas e entidades parceiras.

O coordenador do projeto e voluntário, professor Everton Neves, destacou a importância da união de entidades e profissionais para alcançar o objetivo comum, que é o amparo a essas pessoas e famílias.

“Convidamos toda a sociedade para engajar nesta luta que tem como propósito melhorar a qualidade de vida das pessoas com esquizofrenia e outras doenças mentais e reflexos na família. Além de defender seus direitos, eliminar o estigma, disseminar informações e promover o diálogo da Educação Permanente, fazendo avançar a agenda e lutas por concretização das políticas públicas”, disse o professor.

A coordenadora do curso de Direito da Uniasselv Virgínia Chinelato deu um depoimento emocionante sobre a criação deste projeto. “Quero destacar a importância de iniciativas como essa e nos colocamos a disposição para o avanço do projeto, pois a causa é relevante, o ideal é nobre e como já ressaltado as minorias costumam ser varridas para debaixo do tapete. Tudo que faz com que nós possamos colocar essas pessoas no centro da temática e desenvolver melhorias para elas é algo que precisa nos movimentar. Destaco também o quanto é nobre a história do deputado Thiago que resgata um fato da sua vida familiar, da sua infância e utilizar como gatilho para trazer melhorias para outras pessoas que vivenciam isso hoje em dia”.

“Enquanto professora e nossa instituição está inteiramente a disposição do projeto, e quebro o protocolo para dizer que sou parte de uma família marcada pelos efeitos da esquizofrenia, projetos como esse fazem muita falta e a ignorância, dificuldade de acesso aos medicamentos, as consequências financeiras, sociais são sentidas por toda a família. Projetos como esse são de imensa relevância para que possamos trazer alento a essas pessoas”, disse a coordenadora.

A realidade demonstra que os conflitos familiares, o baixo apoio social, as dificuldades de acesso público aos medicamentos, o custo da medicação e os efeitos colaterais do tratamento de esquizofrenia, resultam no agravamento da doença. Este cenário implica em um aumento das desigualdades sociais, já que tais famílias se encontram em situações de vulnerabilidade e extrema pobreza e risco social, exigindo uma postura ativa da sociedade em busca de políticas públicas eficazes que promovam a cidadania e a inclusão social. Desta forma, a Rede propõe um espaço em busca da qualidade de vida, defendendo os direitos, a disseminação de informações e promoção do diálogo.

“Este projeto é maravilhoso, vem ao encontro do nosso anseio, vem de encontro com nosso objetivo de proporcionar algo melhor para pacientes e familiares. É com muita alegria que vejo a disposição do querido deputado Thiago Silva em implantar essa rede em nossa cidade e precisamos muito deste auxílio. A instituição Paulo de Tarso está de braços abertos, recebendo com imensa alegria este projeto”, disse a Diretora do Hospital Paulo de Tarso Annemarie Tomczyk.

O evento contou com medidas de biossegurança, higienização e distanciamento social. Participaram representantes do Hospital Paulo de Tarso, Uniselv, Câmara Municipal, Unic, Lar Cristão, OAB e Conselho Tutelar.