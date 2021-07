Rede atacadista abre 295 vagas de empregos em Rondonópolis

Uma rede atacadista que se prepara para a abertura de mais uma loja em Rondonópolis está com 295 vagas de trabalho abertas, com inscrições imediatas, para o município. As posições são todas efetivas e abrangem diferentes áreas (lideranças, técnicas e operacionais). A nova loja ficará na Avenida João Ponce de Arruda, região central da cidade.

Entre as oportunidades, há vagas Chefe de seção, Fiscal de Prevenção de Perdas, Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Auxiliar de Manutenção, Operador de Empilhadeira, Açougueiro, Auxiliar de Açougue, entre outras. Também há vagas para PCDs.

Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo site até o dia 07 de agosto. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. No momento do cadastro é importante que o candidato preencha um telefone e e-mail atualizado, para que a empresa entre em contato para seleção.

Como medida de prevenção contra a Covid-19, o processo seletivo da rede foi adaptado para ser realizado 100% on-line, junto com uma série de medidas para garantir a segurança dos colaboradores e clientes da rede em todo o Brasil.