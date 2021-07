Rede de apoio às pessoas com doenças mentais será lançada hoje

Acontece hoje, as 19 horas no Transamérica Hotal em Rondonópolis, o lançamento da “Rede de Apoio às pessoas com Esquizofrenia e Doenças Mentais”. O evento é organizado por profissionais e voluntários que atuam nesta área juntamente com o deputado estadual Thiago Silva (MDB) – autor da lei que trata do assunto.

A “Rede de Apoio aos Amigos, Familiares e Pessoas com Esquizofrenia e demais Doenças Mentais” tem como missão construir uma rede de atenção e solidariedade, fortalecendo a luta por implementação e efetivação das políticas públicas da rede de atenção à saúde mental do SUS.

Thiago Silva é autor da Lei estadual 11.337/2021 que Cria em Mato Grosso a Rede de Atenção e Apoio às Pessoas com Esquizofrenia e trabalha para implementar ações que possam amparar pessoas que possuem problemas mentais no estado.

O projeto conta com a participação de psicólogos, professores, gestores e voluntários que irão auxiliar a Rede de Apoio nas atividades propostas. Serão realizadas após o lançamento, visitas as famílias vulneráveis que possuem pessoas com esquizofrenia, webinário com uma série de debates para desmistificar o tema, oficinas artísticas e visitas às escolas parceiras.

“Nosso objetivo é colocar em prática as ações da lei 11.337/2021 que visa atender e amparar de forma digna as pessoas que possuem problemas mentais. A saúde mental tem afetado milhares de família, também na pandemia, e precisamos buscar alternativas para atender pessoas que infelizmente estão adoecendo”, disse o deputado Thiago.

De acordo com o voluntário e coordenador da Rede de Apoio Professor Everton Neves o projeto é de grande importância para o atendimento de famílias que hoje não possuem amparo do Estado e irá fazer a diferença na atenção às pessoas que possuem problemas mentais.

Thiago Silva informa que a intenção da Rede de Apoio é contribuir para que o Estado possa ampliar as políticas de apoio aos pacientes e familiares, pois especialmente as pessoas com Esquizofrenia que sofrem com a falta de acompanhamento e tratamento especializado na área da saúde e também social.