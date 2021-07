Repórter Jandir Martins fica ferido após colisão entre motos

O repórter da TV Cidade/RecordTV, Jandir Martins, popularmente conhecido como “Tuiuiú do Pantanal” ficou ferido após uma colisão envolvendo duas motos na manhã desta segunda-feira (26), no Residencial Granville, em Rondonópolis (MT).

Este foi o segundo acidente do jornalista em menos de 6 meses. No mês de fevereiro, o repórter passou um susto durante um link ao vivo. Ele caiu da cabeceira do córrego canivete, na Avenida Bandeirantes, fraturou os pés e teve que passar por cirurgia.

Nesta segunda-feira (26), o acidente aconteceu no momento em que o jornalista chegava no trabalho. O outro rapaz envolvido no acidente teve um ferimento no rosto.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e encaminhou as duas vítimas até o Hospital Regional de Rondonópolis.

Conforme informações dos socorristas do Samu, Jandir teve uma fratura na perna e deve passar por cirurgia.

NOTA DIREÇÃO TV CIDADE/RECORDTV

“Estamos extremamente tristes pelo fato ocorrido na manhã de hoje, envolvendo dois trabalhadores de Rondonópolis. Jandir Martins é nosso colaborador há muitos anos, sempre dedicado e comprometido com sua carga horária no departamento de jornalismo. Ele foi socorrido rapidamente pela equipe do Samu, e encaminhado ao Hospital Regional, devido a gravidade da lesão. Infelizmente, o Jandir teve uma fratura exposta e vai ter que passar por cirurgia na perna direita. Todos os colaboradores da TV Cidade Record estão em oração pelo nosso “Tuiuiú do Pantanal”. Também desejamos que a outra vítima se recupere o mais rápido possível”.