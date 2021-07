Revalida: Inep altera horário das provas e portões serão fechados mais cedo

Metade dos brasileiros com 18 anos ou mais já tomou pelo menos a primeira dose de uma das vacinas contra covid-19 disponíveis no SUS. Dos 158 milhões aptos a serem imunizados, segundo o Ministério da Saúde, 79 milhões (50,02%) haviam tomado a primeira dose até esta terça-feira (6).

Outros 28 milhões completaram o esquema vacinal, seja com duas doses ou com a vacina de dose única da Janssen. O número representa 17,7% do público-alvo.

Somados os dois grupos, 67,7% das pessoas com mais de 18 anos já tomaram ao menos uma dose. Todavia, 51 milhões de brasileiros ainda não receberam uma dose sequer.

Na semana passada, o país rompeu a marca de 100 milhões de doses aplicadas. A estabilidade das entregas do Instituto Butantan (CoronaVac), da Fiocruz (AstraZeneca) e da Pfizer, além da antecipação de doses da Janssen em junho, permitiu com que estados e municípios até mesmo antecipassem a imunização por faixa etária.

Desde 17 de janeiro, o Ministério da Saúde já remeteu 143,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 às unidades da federação. Deste total, 13,7 milhões estão em fase de envio e distribuição.