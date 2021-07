Rondonópolis faz hoje ‘repescagem’ da vacina para quem tem 33 anos ou mais

Os moradores de Rondonópolis que têm 33 anos ou mais e por qualquer motivo ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 terão hoje (24) mais uma chance. Eles são o público alvo do mutirão de imunização que será realizado das 12 às 20 horas na Central de Vacinação, localizada no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde. Quem perder a oportunidade será enviado para o fim da fila e só terá outra chance após a imunização de todos os cidadãos com mais de 18 anos.

A regra foi definida nesta semana por dois motivos: a necessidade de organizar o calendário para agilizar a vacinação e também para evitar a atuação dos chamados ‘sommeliers de vacinas’ – pessoas que querem escolher qual vacina tomarão.

O secretário de Saúde, Vinicius Amoroso, lembrou que a prática de escolher vacinas é condenada pelos especialistas e tem sido penalizada em vários municípios do país.

Ele pediu a compreensão de todos e reforçou o convite para que as pessoas com 33 anos ou mais compareçam hoje à Central de Vacinação.

“Nossas equipes estão preparadas e ficarão à disposição até as oito horas da noite para atender este público. As vacinas, independentemente da marca, salvam vidas. Elas são o único caminho que temos para vencer a Covid-19 e retomar a normalidade”, destaca.

Vinicius Amoroso disse que as pessoas nesta faixa etária (33 anos acima) que tiverem motivo comprovado para não comparecer hoje poderão justificar a ausência e evitar a punição.

“Se estiver doente ou se ausentar por outra razão relevante, bastará apresentar o comprovante para analisarmos o caso. Mas o ideal é que todos se vacinem hoje para evitar problemas”, ressaltou.

A meta da Secretaria de Saúde de Rondonópolis é concluir a vacinação da população adulta até o final e setembro.

A Central de Vacinação também funcionará amanhã, domingo (25), das 09 às 18 horas, para atender as pessoas com 29 anos. Na segunda-feira (26) será a vez dos moradores com 28 anos de idade.