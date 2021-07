Rondonópolis vacinou 4.386 no fim de semana; hoje é a vez de quem tem 28 anos

Rondonópolis vacinou 4.386 pessoas durante o fim de semana. Desse total 2.710 foram vacinadas no sábado (24), quando houve a ‘repescagem’ visando a imunização das pessoas com mais de 33 anos que ainda não haviam tomado a primeira dose. Ontem (25), dia destinado às pessoas com 29 anos, foram vacinadas 1.676 pessoas. A campanha prossegue hoje com a imunização dos rondonopolitanos na faixa etária dos 28 anos.

Os atendimentos no fim de semana foram realizados na Central de Vacinação, que funciona no estacionamento da Secretaria de Saúde. No sábado houve registro de aglomerações durante à tarde.

Além das pessoas que temiam ser enviadas para o ‘fim da fila’ caso perdessem a ‘repescagem’, houve comparecimento massivo de pessoas vindas da região do Pantanal que são cadastradas pelo SUS como moradores de Rondonópolis.

Apesar do bom comparecimento, a Secretaria de Saúde estima que muitos moradores com mais de 33 anos deixaram de se vacinar no sábado.

“Tivemos a informação de que várias pessoas não se imunizaram por conta da vacina que era administrada”, revelou o secretário de Saúde, Vinicius Amoroso.

O secretário disse que manterá as penalizações anunciadas aos ‘sommeliers de vacinas’, como são chamadas as pessoas que querem escolher o imunizante.

“Eles só terão outra oportunidade quando concluirmos a vacinação de todos os adultos (acima dos 18 anos)”, afirmou.

CALENDÁRIO

Hoje (26) as pessoas com 28 anos podem tomar a primeira dose nos postos de saúde dos bairros André Maggi, Padre Rodolfo, Pedra 90 e Serra Dourada. Também haverá a oferta da vacina na Unic, na avenida Ary Coelho, e na Universidade Federal de Rondonópolis – das 08h às 11h e das 13h às 16 horas. Quem quiser pode procurar ainda a Central de Vacinação, que funcionará das 12h às 21 horas.

À partir de amanhã (27), nos mesmos locais e horários, os atendimentos serão exclusivamente para a oferta da segunda dose. Quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 02 de maio será atendido na terça; na quarta-feira (28) para quem tomou a Astrazeneca até o dia 06 de maio; e na quinta-feira (29) as pessoas que tomaram a Astrazeneca até o dia 07 de maio.

A meta da Secretaria de Municipal de Saúde é imunizar toda a população adulta de Rondonópolis até o final do mês de setembro.