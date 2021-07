Rondonópolis não registra nenhum óbito por Covid-19 nas últimas 24h

Rondonópolis não registrou nenhum óbito de morador nas últimas 24h em decorrência da Covid-19. 47 pacientes estão internados na UTI e 13 leitos ainda estão disponíveis, segundo o boletim divulgado hoje (07) pela Secretaria Municipal de Saúde.

O número de casos confirmados da doença já chegou a 32.989 e de recuperados a 31.415. Mais de 700 pessoas ainda estão com a doença ativa.

De acordo com a Secretaria, todos os casos em isolamento domiciliar são monitorados, em 3 (três) turnos, pelos colaboradores da Sala de Gestão de Dados de Enfrentamento do Agravo COVID-19, com o auxílio das equipes da Atenção à Saúde, Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica.