Rondonópolis prepara novo cronograma e adota medidas contra ‘turismo da vacina’

O município de Rondonópolis deve receber hoje mais 10.327 doses de vacinas contra a Covid-19. A entrega dos imunizantes foi anunciada na semana passada e permitirá a elaboração de um novo calendário, focando principalmente a oferta da primeira dose. Hoje o município está imunizando as pessoas com 28 anos de idade.

Os imunizantes serão entregues no período da tarde e a maior parte, cerca de 6.400 vacinas, será destinada às pessoas que ainda não tomaram a primeira dose.

“Assim que recebermos vamos elaborar um novo cronograma, definindo as datas de atendimento por faixa etária. Queremos acelerar a campanha”, disse o secretário de Saúde do município, Vinicius Amoroso.

Em entrevista exclusiva ao portal Agora MT, Vinicius Amoroso também confirmou que as equipes de vacinação adotaram critérios mais rigorosos para assegurar que as vacinas sejam oferecidas exclusivamente aos moradores do município.

Segundo ele, muitas pessoas de cidades vizinhas e até de outros Estados estão vindo se vacinar em Rondonópolis devido ao avanço da campanha aqui. O secretário explica que essa prática compromete o planejamento local e prejudica os moradores da cidade.

Conforme Vinicius, para evitar isso as equipes estão orientadas a solicitar outros documentos além do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

“O cartão do SUS mostra de que cidade a pessoa é. Mas estamos exigindo também outros meios para certificação da origem do cidadão, como o comprovante de endereço, o título de eleitor e a carteira de trabalho demonstrando que ele de fato vive no município”, disse o secretário.

A Prefeitura de Rondonópolis deverá divulgar hoje um novo levantamento com o total de vacinas já aplicadas contra a Covid-19. A estimativa é que mais de 70% da população já tenha recebido ao menos a primeira dose.

A meta da Secretaria Municipal de Saúde é concluir a vacinação de todos os rondonopolitanos adultos (com mais de 18 anos) até o final de setembro.