Rondonópolis vacina educadores e começará atender caminhoneiros amanhã

Rondonópolis vai iniciar amanhã (13) a imunização dos caminhoneiros contra a Covid-19. O atendimento da categoria será realizado pelo Sest/Senat. Por enquanto não há previsão de retomada da vacinação das gestantes, lactantes e também o início da imunização dos bancários – anunciada na semana passada.

A vacinação dos caminhoneiros será realizada de amanhã até sexta-feira (16), das 08 às 16 horas, sem intervalos, na sede do Sest/Senat. O procedimento está previsto no Programa Nacional de Imunização, que também incluiu a categoria entre os grupos prioritários.

Os detalhes da campanha em Rondonópolis foram definidos numa reunião entre o responsável pela imunização no município, Paulo Padim, a Diretora Geral do Sest/Senat em Rondonópolis, Claudia Tedesco e o diretor executivo da Associação dos transportadores de Cargas de Mato Grosso, Miguel Mendes.

Ao todo serão ofertadas duas mil doses, 500 por dia. Para se vacinar basta comparecer ao Sest/Senat no horário indicado levando documentos pessoais, o cartão de vacinação e também a carteira nacional de habilitação nas categorias ‘C’, ‘D’ e ‘E’ com a observação de que exerce atividade de transporte remunerada.

“A apresentação da CNH é obrigatória, para confirmar que o profissional de fato pertence a categoria. Chegou a nossa vez e é muito importante que todos compareçam e se protejam contra a Covid-19”, disse Miguel Mendes.

O diretor executivo da ATC vai falar sobre o assunto na live de hoje do portal Agora MT. A live começa às 17 horas na página do portal no Facebook e Miguel Mendes responderá também as dúvidas encaminhadas pelos internautas.

OUTRAS CATEGORIAS

A Secretaria Municipal de Saúde começou a ofertar hoje a primeira dose da vacina para as pessoas com 38 anos. A imunização será feita das 08 às 11h e das 13h às 16h30 no ESF Pedra 90; UNIC- Ary Coelho; ESF Padre Rodolfo; e ESF André Maggi, das: 08h às 11h e, das 13h às 16h30. As pessoas nesta faixa etária também poderão procurar a Central de Vacinação (no estacionamento da secretaria) das 12h às 22h00. Em todas as situações é preciso levar um documento original com foto; que poder ser RG; CNH/CPF ou Cartão do SUS; Título de Eleitor ou Comprovante de Endereço.

Também hoje, no campus da UFR, está ocorrendo a imunização dos trabalhadores da educação que tenham 25 anos de idade ou mais. O trabalho terá sequência amanhã (14), das 08h às 11h e das 13h às 16h30. Além de um documento original com foto é preciso levar algum comprovante de vínculo empregatício com unidades de ensino públicas ou privadas.

Amanhã começa ainda a oferta da segunda dose para as pessoas com mais de 60 anos vacinadas com a AstraZeneca. Quem recebeu a primeira até o dia 20 de abril será atendido nesta terça-feira e na quarta-feira (14) será a vez dos que se imunizaram no dia 21 de abril.

Nos dois casos a imunização poderá ser feita no ESF Pedra 90. UNIC- Ary Coelho; ESF Padre Rodolfo; ou ESF André Maggi, das 08h às 11h e das 13h às 16h30. Ou ainda, poderão se dirigir até a Central de Vacinação – Corujão das 12h às 22 horas, portando documento original com foto.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização dos bancários e também a retomada da campanha de vacinação de gestantes e lactantes depende ainda do envio de doses específicas pelo Programa Nacional de Imunização.