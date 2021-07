Rondonópolis também teve manifestação contra o Governo Bolsonaro

Rondonópolis participou mais uma vez do manifesto nacional contra o presidente Jair Bolsonaro. O ato no município foi realizado na tarde de sábado (24), região do Parque Universitário, e liderado por sindicalistas, jovens e lideranças do PT, PDT e Psol – partidos que fazem oposição ao Governo Federal.

A manifestação começou por volta das 15 horas, em frente à sede do Senai. Muitos portavam faixas e cartazes onde cobravam o impeachment do presidente, a apuração das denúncias de corrupção e também medidas contra as privatizações e o aumento abusivo nos preços dos alimentos, combustíveis e da energia elétrica.

Na sequência os participantes do ato seguiram em passeata pelas principais ruas do Parque Universitário e encerraram a manifestação no Parque do Escondidinho.

“Quando passamos pelas ruas podemos ver a esperança no rosto de cada trabalhador, de cada morador. Muitos têm medo de falar e sofrer represálias. Mas hoje eles enxergam que não estão sozinhos, que não precisam se calar diante de tanto descaso. A luta será grande, mas não desistiremos”, disse Larissa Souza, da Juventude do PT.

Assim como ocorreu nas outras cidades, em Rondonópolis os manifestantes usavam máscaras e procuraram manter o distanciamento como forma de evitar o risco de contaminações.

Não houve divulgação do número de participantes, mas segundo os organizadores o objetivo era “marcar posição e demonstrar que em Rondonópolis também cresce o movimento em favor da democracia e contra o desmonte do estado brasileiro”.