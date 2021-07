Rondonópolis vacina contra Covid-19 pessoas com 33 anos nesta terça

A vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis, nesta terça-feira (20), é destinada para pessoas com 33 anos. Para se imunizar é obrigatório apresentar comprovante de residência e documento de identificação com foto, carteirinha de vacinação e cartão do SUS, caso tenham.

Para esta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) programou realizar também a aplicação do reforço da vacina Coronavac para pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 25 de junho deste ano. A vacinação destas pessoas será no Centro de Saúde do Conjunto São José, das 8h às 11h e das 13 às 16h30.

Conforme o cronograma da SMS, no dia seguinte, quarta-feira (21), a primeira dose da vacina contra a Covid-19 será aplicada em pessoas com 32 anos. Já na quinta-feira (22) é a vez de ser imunizado quem tem 31 anos e na sexta-feira (23), 30 anos.

A aplicação da primeira dose de imunizante contra a doença causada pelo novo coronavírus para este público com idade entre 30 e 33 anos irá ocorrer no ESF André Maggi, ESF Padre Rodolfo, ESF Pedra 90, ESF Serra Dourada e nos postos instalados na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e na Unic Ary Coelho. O horário de atendimento será das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

As pessoas que se encaixam nesta faixa etária também poderão receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 na Central de Vacinação (Corujão), em anexo ao prédio da Secretária Municipal de Saúde, localizado na rua Rio Brando, 2916, no Jardim Santa Marta. A Central de Vacinação funciona das 12h às 20h.