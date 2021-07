Rondonópolis vacinará pessoas com 26 e 25 anos no fim de semana

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou hoje (30) o cronograma da campanha de vacinação contra a Covid-19 neste final de semana. Amanhã serão imunizadas aas pessoas que tem 26 anos e no domingo os rondonopolitanos que tem 25 anos de idade. Na segunda-feira (02) será retomada a oferta da segunda dose para quem foi imunizado com a Astrazeneca.

No sábado e no domingo o atendimento será feito exclusivamente na Central de Vacinação, localizada ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Amanhã os atendimentos começam as 09 da manhã até às 20 horas. Já no domingo o trabalho encerrará um pouco mais cedo, às 18 horas.

A principal orientação é para que as pessoas aproveitem a oportunidade, levando consigo o cartão do SUS, o CPF e também comprovantes que confirmem o domicílio em Rondonópolis.

“Pode ser o título de eleitor, uma carteira profissional, uma conta de energia ou qualquer boleto que esteja em seu nome aqui e possa confirmar que você reside aqui na cidade”, disse Palo Padim, coordenador do Departamento de Saúde Coletiva no município.

Padim explicou que a exigência dos comprovantes foi determinada pela Secretaria de Saúde para evitar que pessoas de outros municípios tomem as vacinas destinadas aos rondonopolitanos.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Hoje as equipes retomaram a oferta da primeira dose da vacina para as gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos recentemente). Elas devem procurar o Centro Cultural José Sobrinho até às 16 horas.

Também nesta sexta-feira acontece a vacinação da primeira dose para as pessoas com 27 anos. O atendimento será feito até as 21 horas na Central de Vacinação.

As pessoas nesta faixa etária que preferirem se vacinar no horário comercial (07 às 11 e das 14 às 16horas) podem também procurar as unidades de Saúde dos bairros André Maggi, Padre Rodolfo, Serra Dourada, Pedra 90 ou também os postos de vacinação na sede da Unic (na avenida Ary Coelho) e no estacionamento da Universidade Federal de Rondonópolis.