Rondonópolis vacinou mais de 2 mil pessoas ontem; hoje é a vez de quem tem 29 anos

A equipe da Central de Vacinação precisou esticar o horário, mas conseguiu atender todas as pessoas com idades acima de 33 anos que foram tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ontem (24). O último atendimento foi feito às 22h36, mais de duas horas e meia após o horário final previsto inicialmente. O trabalho será retomado neste domingo, à partir das 09 horas, com a vacinação das pessoas que tem 29 anos.

A procura ontem surpreendeu a Secretaria Municipal de Saúde. O dia foi reservado como uma última oportunidade às pessoas com 33 anos ou mais que não haviam tomado a primeira dose na data correta. Quem perdesse a chance iria para o fim da fila, o que explica a procura intensa durante todo o dia.

No meio da tarde houve aglomeração e o trânsito chegou a ser interrompido no local. Havia o temor de que nem todos pudessem ser atendidos, mas o secretário Vinicius Amoroso descartou a possibilidade.

“É triste ver a quantidade de faltosos, mas nossas equipes estão prontas e ficaremos o tempo necessário para atender todo mundo”, afirmou no meio da tarde.

A previsão inicial era encerrar o trabalho às 20 horas, momento em que ainda havia muita gente aguardando.

Por volta das 21 horas a Secretaria de Saúde soltou um balanço parcial apontando que 2.150 pessoas já haviam recebido a vacina. O último paciente foi atendido quase duas horas depois e o número oficial, com o total de vacinados, deve ser divulgado hoje.

Apesar do cansaço, ao final do expediente a equipe ainda se reuniu para uma foto e comemorou o fato de ter atendido 100% das pessoas que atenderam ao chamado.

O secretário Vinicius Amoroso disse que espera que a partir de agora não ocorra mais ausências injustificadas e nem a prática de tentar escolher a vacina. Ele reiterou que todos os imunizantes são eficientes e reafirmou a meta de imunizar toda a população adulta do município até o final de setembro.

VACINAÇÃO HOJE

O calendário de imunização segue neste domingo na Central de Vacinação com a imunização das pessoas com 29 anos. A campanha será realizada das 09 às 18 horas.

Amanhã (26) serão atendidos os moradores com 28 anos de idade.