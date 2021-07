Roubos e furtos de veículos caem com planejamento e operações

O planejamento operacional alinhado à necessidade de enfrentamento técnico e especializado à criminalidade faz a diferença na atuação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DERFVA).

Em 2021, a DERFVA deflagrou oito operações policiais para combate a crimes patrimoniais relacionados a veículos, que resultaram em 29 pessoas presas suspeitas de integrar organizações criminosas envolvidas em crimes de roubos, furtos e receptação de automóveis e peças veiculares. Além das prisões, de janeiro a junho, foram instaurados quase 1,2 mil procedimentos de Auto Investigação Preliminar (AIP), concluídos 203 inquéritos policiais, e realizada a oitiva de aproximadamente 680 pessoas.

Os números contribuíram para a redução dos índices de roubos e furtos de veículos da região metropolitana, sendo registrado em 2021 a queda de 63% nas ocorrências de roubo e 31% nos furtos de veículos em Cuiabá. Em Várzea Grande, os índices de roubo diminuíram 39% e os de furto 25%.

Os resultados alcançados nos seis primeiros meses de 2021 foram apresentados, na manhã desta segunda-feira (12.07), em reunião gerencial realizada com a Diretoria-Geral e equipes da especializada.

A redução também ocorreu nos roubos de motocicletas, sendo 63% a menos em roubos e 33% os furtos ocorridos em Cuiabá. Os roubos de motocicletas em Várzea Grande caíram 51% e os furtos 46%.

Reunião gerencial

Durante a reunião gerencial, realizada na manhã desta segunda-feira (12.07), o delegado titular da DERFVA, Gustavo Garcia Francisco, apresentou à Diretoria-Geral as ações desencadeadas pela especializada e o plano estratégico desenvolvido para realização dos trabalhos. No planejamento, foram apontados os principais objetivos da unidade, e as medidas desenvolvidas para alcançar elevar a repressão à criminalidade e aumentar a sensação de segurança na população.

Gustavo Garcia pondera que as ações da DERFVA realizadas junto a outras forças de segurança vêm contribuindo para a redução dos índices de criminalidade na região metropolitana e os bons resultados são fruto do planejamento anterior as ações.

“A DERFVA assumiu o compromisso com um futuro mais seguro à sociedade mato-grossense, alinhando as necessidades de desenvolvimento de ações técnicas e especializadas ao enfrentamento da criminalidade difusa, violenta e organizada”, disse o delegado.

O delegado-geral, Mário Dermeval, ficou entusiasmado com os resultados demonstrados e aproveitou a oportunidade para apresentar novos projetos desenvolvidos pela Polícia Civil que vão contribuir ainda mais para ações policiais. As novas ferramentas de trabalho foram recebidas com grande otimismo por delegados, escrivães e investigadores, uma vez que vão proporcionar melhorias no trabalho investigativo.

“As novas ferramentas chegam para contribuir ainda mais com as investigações, mas é importante destacar a eficiência da gestão e os excelentes resultados que já foram conquistados. A nova estrutura com melhores condições de trabalho e a mudança de filosofia dos policiais, aliadas ao trabalho planejado e bem executado contribuem para os resultados”, destacou o delegado-geral.

Operações

Entre as operações deflagradas pela especializada estão “Meridianeira”, Cartorium, “Compra Segura”, “Geminus” e “Parceria”, algumas delas com mais de uma fase de atuação policial. Na operação Geminus foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar com objetivo de reprimir a atuação de associações criminosas voltadas ao roubo de veículos.

Os trabalhos resultaram na apreensão de papel-moeda utilizado para falsificação de identidades, além de diversos cartões, possivelmente produtos de roubos, falsificação e estelionato e cédulas falsas de papel-moeda.

A Compra Segura foi deflagrada para combater a receptação de automóveis e peças de veículos que resultaram na prisão de diversas pessoas em diferentes ações realizadas pela DERFVA, além da apreensão de diversos produtos de origem ilícita. Em um dos trabalhos da operação, os policiais chegaram a uma residência onde foram recuperadas peças de mais de 60 motocicletas de diversas cilindradas roubadas na região de Cuiabá avaliadas em R$ 300 mil.

Casa nova e Pátio Limpo

Em abril deste ano, foi inaugurada a reforma e ampliação da DERFVA que entregou aos policiais um ambiente organizado, ampliado e com mais estrutura para atuar no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos na região metropolitana de Cuiabá. As obras do prédio da unidade policial contaram com apoio do Detran, sendo investido na estrutura o valor de R$ 1,6 milhão.

Junto ao trabalho de reforma, foi desencadeada mais uma etapa da Operação Pátio Limpo que deu a destinação correta a centenas de veículos que estavam apreendidos na unidade. A partir da operação iniciada em 2019, o saldo de duas décadas, que era de três mil veículos abarrotando o pátio, caiu para 200 unidades. Desde então, mais de mil veículos, entre peças, materiais ferrosos e carcaças foram prensados e destinados à reciclagem.

Os trabalhos da operação Pátio Limpo em 2021 deram a destinação correta para mais 160 veículos, sendo 16 carros e 68 motocicletas encaminhadas para Secretaria de Mobilidade Urbana e 23 carros e 52 motocicletas destinadas para reciclagem. Atualmente o pátio encontra-se com 215 veículos apreendidos, sendo 73 carros, 123 motocicletas e 19 caminhões.