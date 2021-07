Saiba o prazo para doar sangue após tomar imunizantes contra a Covid – 19

Para que o ato de doar sangue seja eficaz, ele deve ser seguro para o doador e para o receptor, ou seja, para o paciente que irá receber a transfusão. E, para garantir esta segurança, há alguns pré-requisitos exigidos do voluntário que se candidata à doação de sangue. Entre eles, estão os prazos que devem ser respeitados ao tomar alguns medicamentos ou vacinas.

De acordo com informações da Coordenadora do Hemocentro Eslaine de Moraes, a pandemia trouxe uma série de mudanças na doação de sangue em todo o país e algumas pessoas ficam receosas com o fator de doação de sangue, porém, a Unidade de Coleta e Transfusão, iniciou medidas de proteção para melhor atender o voluntário.

Ela ressalta que os voluntários que tomarem o imunizante Coronavac podem doar sangue após dois dias da aplicação e para as demais vacinas contra a Covid – 19 é indicado um prazo maior de sete dias e não há risco algum para o doador nesse período de tempo.

O banco de Sangue tem seguido todas as medidas de proteção para melhor atender o doador e os atendimentos acontecem de segunda a sábado das 07h ás 18h e os voluntários podem agendar seus horários pelo telefone (66) 3426-9848.

O senhor Adevaldo Narciso Costa de 62 é um doador frequente há 30 anos, faz o gesto voluntário por amor “minha maior satisfação é saber que meu sangue vai ajudar vidas que precisam”, ressaltou o voluntário.

É importante não esquecer que a doação de sangue só é permitida para pessoas com idade entre 16 a 69 anos e o voluntário deve ter boa saúde, peso igual ou superior a 50 Kg e é necessário portar um documento de identificação com foto