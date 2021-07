Sammy anuncia fim do casamento com Pyong e desabafa

A digital influencer Sammy quebrou o silêncio e anunciou que seu casamento com o hipnólogo e ex-BBB Pyong Lee chegou ao fim! Eles são os pais do bebê Jake de apenas um ano e seis meses.

Ela anunciou o fim do casamento algumas horas após ter sido divulgada uma imagem do novo reality da RecordTV, o Ilha Record.

Pyong Lee está participando deste reality e nas imagens divulgadas, ele aparece deitado na cama junto com outra participante. Já haviam sido divulgados fortes rumores de que Pyong tinha traído a esposa no reality. Isto teria acontecido com a ex-BBB Antonela Avellaneda.

Diante das cenas de seu marido com outra mulher, Sammy anunciou o fim de seu casamento e ainda desabafou sobre o filho do casal de apenas um ano e meio. Ela contou que estava escrevendo sobre o fim de seu casamento com o filho nos braços. “Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos Deus, por favor não deixa meu filho sentir a minha dor! Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais…”, disse ela.

Depois, ela ainda confirmou o fim do casamento dizendo: “Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digital mais alguma coisa”. Vale lembrar que Sammy já estava passando por um momento especialmente difícil, isto porque ela perdeu sua mãe há apenas uma semana.

No adeus para sua mãe, a digital influencer disse: “Oi mãe, perder você de ontem pra hoje fez ser o dia mais difícil da minha vida. Eu pude estar contigo nas suas últimas horas de vida, cuidando de você como você cuidou de mim, e naquele momento, mais nada importava, só a nossa esperança. Você foi a pessoa de maior fé que eu já conheci, mesmo quando a medicina desistiu de você, você ainda dizia que Deus estava contigo, que o seu amor a Deus era maior que qualquer dor ou doença. Se eu pudesse te traria de volta agora mesmo, com toda a saúde do mundo. Eu te amo muito, muito, muito, muito, muito, e eu sempre vou te amar! Vou contar nossas melhores histórias para o Jake, ele vai saber a vó guerreira que ele tem! 44 anos e já vai conhecer o paraíso. um dia vamos nos encontrar! Eu estou sendo forte pelos meus irmãos e meu filho, sendo a força que você foi até agora na família. Deus, te amo, e confio no seu amor”.

Quando os rumores da traição de Pyong Lee começaram, também há cerca de uma semana. A digital influencer inicialmente havia saído em defesa do marido dizendo: “Eu já sei de tudo que aconteceu e apesar do Pyong ter sentido a tentação, ele não caiu desta vez. E eu tenho orgulho disso, ele evoluiu, e vai evoluir muito mais. Eu nunca fui casada antes, nem ele, eu sei tanto quanto ele como é difícil vencer as tentações ou vocês acham que eu também não cometo erros?”. Mas agora com as imagens divulgadas, a situação mudou.