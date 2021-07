São Paulo registra oito casos da variante Delta

O número de casos da variante Delta na capital paulista subiu para oito, informou o secretário de Saúde, Edson Aparecido, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (20).

Após a identificação do primeiro caso da variante Delta, em 7 de julho, a prefeitura de São Paulo fez o monitoramento de 40 pessoas que tiveram contato com o paciente e com a sua família. Ao final do trabalho, foi confirmada a transmissão comunitária do vírus na capital.

Em função disso, a equipe epidemiológica também fez uma análise dirigida de 60 testes positivos nas regiões da Mooca, do Belenzinho e do Aricanduva, na zona leste da capital, resultando na confirmação de mais quatro casos da variante delta.

Segundo o secretário Edson Aparecido, o Instituto Butantan também identificou mais dois casos na região de Vila Guilherme, na zona norte da cidade. Além disso, o oitavo caso é de um paciente que está internado em um hospital não divulgado.

Além dos oito casos, uma pessoa do Rio de Janeiro que estava na capital também testou positivo para a variante Delta, mas já voltou para a capital fluminense.

Há mais de dois meses a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) envia semanalmente cerca de 600 testes positivados para o Instituto Butantan, o Adolfo Lutz e o Instituto de Medicina Tropical de São Paulo para que seja feito o sequenciamento genético e a identificação de possíveis novas cepas.