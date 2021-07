Saúde cancela contrato com a Precisa Medicamentos

O Ministério da Saúde determinou hoje o cancelamento definitivo do contrato com a Precisa Medicamentos para a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, do laboratório indiano Bharat Biotech, depois que auditoria da CGU (Controladoria-Geral da União) demonstrou irregularidades em documentos apresentados pela Precisa na negociação com o ministério.

De acordo com o ministro Wagner Rosário, foram detectadas suspeita de fraudes em dois documentos. Um deles, uma suposta procuração da Bharat Biotech autorizando a Precisa a completar a negociação e venda do imunizante ao governo federal, exigido pelo ministério.

Segundo o ministro, a Bharat Biotech nega ter emitido o documento e há indícios de que a procuração foi montada digitalmente. A CGU nega, ainda, irregularidades nas invoices que previam pagamento adiantado de 4 milhões de doses.

Rosário disse que os erros foram corrigidos e as invoices nem sequer foram encaminhadas para o departamento de pagamentos do Ministério da Saúde.

ANVISA

A diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu anteontem, por unanimidade, suspender cautelarmente a autorização excepcional e temporária para importação e distribuição da vacina Covaxin no Brasil. A autorização foi solicitada pelo Ministério da Saúde e aprovada em 4 de julho.

Segundo a Anvisa, a medida prevalece até que “sobrevenham novas informações que permitam concluir pela segurança jurídica e técnica da manutenção da deliberação que autorizou a importação”.

A decisão da agência reguladora foi tomada após ela ser comunicada pela fabricante indiana Bharat Biotech, que desenvolveu a Covaxin, que a Precisa Medicamentos não possui mais autorização para representá-la no Brasil.

Também foram cancelados os estudos clínicos da vacina Covaxin no território nacional e encerrada a análise de uso emergencial do imunizante indiano.