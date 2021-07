Secretário Pedro Augusto vai falar sobre projetos culturais em Rondonópolis

O novo secretário de Cultura de Rondonópolis, Pedro Augusto Araújo, vai participar hoje (07) da live do portal Agora MT. Ele é irmão do prefeito José Carlos do Pátio (SD) e foi nomeado para o cargo na semana passada. Pedro Augusto vai falar sobre os projetos na pasta e principalmente sobre as inscrições para o edital ‘Movimentar Cultura’, do Governo de Mato Grosso.

O ‘Movimentar Cultura’ pretende financiar 300 projetos culturais com a destinação de R$ 5 mil para cada iniciativa. As inscrições seguem até sexta-feira (09) e todos os detalhes podem ser consultados pela internet.

Podem se inscrever profissionais dos setores de teatro, dança, música, audiovisual, circo, artesanato e literatura. Também serão contempladas iniciativas que destaquem aspectos das culturas urbana, negra, de matriz africana, LGBTQIA+ e, ainda, povos e comunidades tradicionais, de economia criativa, entre outros segmentos culturais.

As manifestações e os projetos deverão ser disponibilizados em plataforma digital, sejam eles palestras, shows artísticos, oficinas, performances, intervenções ou qualquer outra atividade relacionada à arte.

Conforme Pedro Augusto o objetivo do ‘Movimentar Cultura’ é amenizar os impactos provocados pela pandemia de Covid-19. A classe artística foi uma das maiores atingidas pelas restrições visando prevenir contágios e evitar a disseminação do vírus.

A live começa às 17 horas na página do portal Agora MT no Facebook. Também na página será possível interagir, enviando perguntas ou sugestões ao secretário.