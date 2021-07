Senai abre 3 mil vagas gratuitas para cursos profissionalizantes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em Mato Grosso abriu 3 mil vagas gratuitas para quatro cursos de qualificação profissional, distribuídas em 10 unidades do Senai no Estado. As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (5), de forma presencial.

Estão disponíveis os cursos:

Assistente de Gestão Administrativa com Informática ;

; Assistente de Produção Industrial ;

; Assistente de Manutenção em Informática;

Assistente de Instalações Civil, Elétrica e Hidráulica para Construção.

As vagas estão disponíveis cidades abaixo. Sendo que, para a região de Cáceres, o curso será ofertado pela unidade do Senai de Cuiabá – Distrito Industrial. Saiba quais são as cidades vagas disponíveis:

Rondonópolis;

Barra do Bugres;

Cáceres, Cuiabá;

Distrito Industrial;

Lucas do Rio Verde;

Nova Mutum;

Sinop;

Sorriso;

Várzea Grande.

As aulas serão realizadas de forma semipresencial, com 80% da carga horária em plataforma de estudo, com tutoria, e 20% em aulas presenciais. Para realizar as atividades na plataforma de estudos é necessário possuir computador com acesso à internet ou disponibilidade para ir até o Senai e usar os laboratórios de informática, conforme agendamento prévio junto à coordenação de curso.

Para se matricular, o aluno deve ter 16 anos e ensino fundamental completo, exceto para o curso de Assistente de Instalações Civil, Elétrica e Hidráulica para Construção, para qual a idade mínima é 18 anos e ensino fundamental completo. É necessário levar documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de endereço e histórico escolar.

Os cursos são destinados para pessoas em situação de vulnerabilidade, baixa renda ou desempregados. De acordo com o gerente de Educação do Senai MT, Carlos Braguini, é uma oportunidade para pessoas que buscam a qualificação e evolução profissional, com educação profissional de qualidade. “É parte do compromisso do Senai qualificar a mão de obra das empresas e ajudar a combater a desigualdade, promovendo crescimento econômico e gerando novos empregos”.