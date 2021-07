Senai e Senar abrem 25 vagas de aprendizes técnicos com remuneração em Alto Garças 

Estão abertas 25 vagas de aprendizes técnicos em Manutenção de Máquinas Pesadas no município de Alto Garças. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link até o dia 23 de julho.

A carga horária total do curso é de 3.118 horas, sendo 1.888 horas de ensino teórico no Senai e 1.230 horas na empresa contratante de Alto Garças. O início do curso está previsto para o dia 16 de agosto 2021, com conclusão para 10 de agosto de 2023. As aulas serão das 7h30 às 17h30.

Para participar do processo seletivo é preciso ter nascido entre os dias 10/08/1999 e 01/09/1994; ter disponibilidade em período integral; ter Ensino Médio completo ou em andamento com conclusão prevista para até agosto/2022 e disponibilidade para realização da etapa prática da formação nas unidades das empresas contratantes a partir de agosto/2022.

Para mais informações e/ou ajuda para realizar a inscrição, os interessados pode procurar a unidade do Senai em Rondonópolis, localizada na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 3.147, Parque Universitário. Contato: (66) 2101-5000/5050.