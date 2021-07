Shakira deverá ser julgada por sonegação fiscal na Espanha

Um juiz espanhol viu “provas suficientes” para que a cantora colombiana Shakira seja julgada por fraude fiscal, informou um documento do tribunal divulgado na quinta-feira (29).

O juiz Marco Jesus Juberias encerrou uma investigação pré-julgamento de alegações de promotores de que a cantora não pagou até 14,5 milhões de euros (R$ 87,2 milhões) em impostos sobre a renda auferida entre 2012 e 2014. Essa é uma etapa preliminar antes do julgamento.,

“Os documentos (…) anexados à ação são evidências suficientes de irregularidades para prosseguir com o processo”, afirmou o juiz no ato do tribunal.

Embora os promotores digam que Shakira morava na região da Catalunha durante esses anos, seus representantes argumentam que ela não morou na Espanha até 2015 e cumpriu com todas as suas obrigações fiscais.

Os representantes de Shakira na Espanha disseram em um comunicado por e-mail na quinta-feira que o documento do tribunal era uma “etapa esperada no processo” e que a equipe jurídica da cantora “permanece confiante e totalmente cooperativa com o judiciário e não fará mais comentários”.

A cantora de 44 anos e o jogador do FC Barcelona, ​​Gerard Pique, estão juntos desde 2011 e têm dois filhos.