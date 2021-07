Sinfra atualiza dados e diz que município não lidera ranking de obras paradas

A Prefeitura de Rondonópolis atualizou hoje (28) os dados sobre obras paralisadas no município, melhorando sua posição no ranking elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT). Conforme o último levantamento a cidade tem hoje 89 obras nesta situação, número bem menor que as 253 apontadas no início do mês no ranking do Tribunal. Com isso, a cidade que figurava em primeiro lugar agora é a quarta do Estado em obras paradas.

Conforme a assessoria do município, desde a divulgação do ranking a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Rondonópolis (Sinfra) trabalha na atualização dos dados junto ao sistema do tribunal com o objetivo de que as informações apresentadas coincidam com a realidade. O trabalho ainda está em andamento

A intenção da Sinfra é finalizar a atualização nos próximos dias. Segundo a Secretaria, Rondonópolis tem hoje 13 obras paralisadas, sete delas geridas pela Sinfra e outras quatro geridas pelas Secretarias de Saúde, Educação e Esporte e Lazer.

DIFICULDADES E INCONSISTÊNCIAS

A secretária municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado Fanaia, explica que os dados divulgados inicialmente no sistema Radar Obras Paralisadas do TCE/MT apresentavam muitas inconsistências. Nele estavam listadas como paralisadas obras já finalizadas e entregues à população e obras que foram retomadas e atualmente estão em andamento.

Ela ressalta que um dos problemas apontados pela equipe responsável pela atualização dos dados sobre obras junto ao sistema do Tribunal foi a falta de tempo disponibilizado aos municípios para realizar a atualização dos dados das obras, pois o sistema Radar Obras Paralisadas foi lançado no dia 8 de julho e colocado no ar para consulta do público ao mesmo tempo, não permitindo que as informações dos municípios fossem atualizadas em tempo hábil.

Também haviam dificuldades, conforme Claudine, na atualização das informações sobre as obras que foram paralisadas e posteriormente retomadas com um novo contrato. Neste caso, o sistema não contava com a possibilidade de informar que o novo contrato se referia a uma obra que estava parada e já inserida no sistema. Assim, os cadastros tinham duplicidade e essa mesma obra aparecia listada como paralisada e também em andamento.

“Como os números dos contratos eram diversos, o sistema entendia que cada número de contrato correspondia a uma obra diferente, o que causava a duplicidade. Essa questão foi resolvida pelo TCE/MT somente esta semana e o Município passou a atualizar as informações”, explica.

A secretária acredita que em algumas semanas as informações estejam devidamente atualizadas conforme a atual realidade do Município. Contudo, ela ressalta que ainda há alguma dificuldade no processo, pois o sistema lista obras desde 2010, e será necessário cadastrar documentos relativos a essas obras para que sejam devidamente inseridas como obras finalizadas.

“Estamos trabalhando para sanar todas as inconsistências para que o cidadão tenha acesso a informações reais”, afirma Claudine.

