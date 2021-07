Sintep convoca Assembleia para definir posicionamento sobre volta às aulas

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) abrirá debate nos dias 31 de julho e 02 de agosto para realização do Conselho de Representantes e Assembleia Geral para definir o posicionamento dos trabalhadores da educação, frente ao posicionamento do governo na volta as aulas no sistema híbrido.

Segundo o Sindicato, a ação do estado é irresponsável e tenta imprimir a normalização do quadro de contaminação e mortes pela Covid-19.

“O estado registrou pelo menos 15 municípios com risco alto de contágio. E, apesar da queda lenta e gradual no número de internações e mortes, com a vacinação, o retorno das aulas de maneira homogênea, no estado, poderá trazer mais transtornos do que benefícios para os estudantes”, destaca o presidente do Sintep/MT, Valdeir Pereira.

Para o dirigente, existem municípios em que os índices de imunização dos profissionais da educação e da própria população aliviam o risco, pois a segurança sanitária foi alcançada com 70% da população imunizada – como orientam os órgãos de Saúde. Contudo, essa não é a realidade em todo o estado.