Sintep rebate críticas e diz que Mendes “despreza” Educação

O Sindicato dos Profissionais da Educação de Mato Grosso (Sintep) emitiu uma nota de repúdio ao governador Mauro Mendes (DEM), em razão de críticas feitas pelo gestor à categoria.

O descontentamento de Mendes se deu em razão de os deputados terem derrubado um veto do Governo e condicionado o retorno das aulas à vacinação dos profissionais contra a Covid. O democrata disse que não haveria nada que diferenciasse os professores dos demais servidores do Estado que já retomaram seus trabalhos.

Na nota, o Sintep comparou o governador a um “menino mimado” e disse que ele não digeriu bem o fato de ter o veto derrubado.

“A diferença não está no tipo de servidor e a função que exerce e sim, nos ambientes aos quais estão expostos durante sua atividade laboral. Ao visitar escolas públicas do estado, fica fácil perceber que, diferentemente dos ambientes palacianos as unidades de ensino não possuem segurança sanitária mínima para evitar que esses ambientes se transformem em enormes propagadores do vírus, gerando assim, mais mortes”, diz trecho do documento.

“Repudiamos severamente, mais uma vez, a fala do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que denuncia seu desprezo aos profissionais da Educação e também aos estudantes, visto que estes, são os mais prejudicados com a precarização das escolas e com a desvalorização dos trabalhadores que atuam nelas”.

