“Situação da Saúde de Cuiabá é lamentável: fábrica de corrupção”

A vereadora por Cuiabá, Michely Alencar (DEM), comparou à gestão da Saúde na Capital a uma “fábrica de escândalo e corrupção” e disse que as sucessivas operações que têm o Palácio Alencastro como alvo são fruto de problemas na gestão Emanuel Pinheiro (MDB).

Na sexta-feira (30), a Polícia Federal deflagrou a Operação Curare, que apura supostas fraudes em contratos da prefeitura em meio à pandemia da Covid-19.

A ação resultou no afastamento de mais dois secretários do Município: Célio Rodrigues (Saúde) e Alexandre Beloto (que respondia interinamente pela pasta de Gestão).

Com isso, subiu para sete o número de membros do primeiro escalão afastados por supostos esquemas, três somente na pasta da Saúde.

“É lamentável a situação da saúde de Cuiabá. É uma fábrica de escândalo e corrupção. O que nos chama atenção é que sai secretário, entra secretário e os escândalos vão se repetindo. O problema está na gestão Emanuel Pinheiro”, disse a vereadora.

Ela afirmou que já vem, há algum tempo, denunciando possíveis irregularidades, sobretudo, de contratos ligados à área da Saúde.

Segundo a vereadora, a pandemia criou um cenário perfeito as compras e contrações por meio de dispensa de licitação, por meio das quais o Município estaria supostamente utilizando para prática de esquemas – tal como foi apontado na operação da PF.

“Vimos em todo Brasil casos de corrupção envolvendo ações para combate à pandemia. Infelizmente Cuiabá entra para essa lista. Direcionamento de licitação e contração, empresas sendo criadas da noite para o dia e sem capacidade técnica ou financeira para os serviços que se propõe sendo contratadas. Quem está ganhando com isso?”, questionou.

Por fim, ela afirmou que o Município não dá transparência aos contratos, compras e convênios relacionados as ações de combate à pandemia.

Operação

Conforme a PF, entre 2019 e 2020 foram executadas fraudes a contratações emergenciais e recebimento de recursos públicos a título “indenizatório”, em ambos os casos sem licitação.

A atuação do grupo se concentra na prestação de serviços especializados em saúde no âmbito do Município de Cuiabá/MT, especialmente em relação ao gerenciamento de leitos de unidade de terapia intensiva exclusivos para o tratamento de pacientes acometidos pela COVID-19.

As fraudes, segundo a PF, se intensificaram em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19. O núcleo empresarial do esquema passou a ocupar, cada vez mais, postos chaves nos serviços públicos prestados pela Secretaria de Saúde e pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública.