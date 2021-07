Sport Sinop enfrenta Araguaia neste sábado por vaga na série A

A Fera do Norte chega a última rodada do Campeonato Mato-grossense da Série B na vice-liderança da competição e decide neste sábado (31), no estádio Gigante do Norte, o acesso para a elite de Mato Grosso em 2022.

Na briga pela última vaga na série A chegam Sport Sinop e Mixto, com oito e seis pontos respectivos. O Academia, com 11, já está garantido e classificado para a grande final que acontece no próximo dia 07 de agosto. O Araguaia, com apenas um ponto, não tem mais chances de classificação.

A comissão técnica da Fera comandou atividades técnicas, táticas e realizou treinos coletivos durante a semana decisiva com foco nas finalizações, já que a equipe depende de uma vitória simples para conquistar o acesso direto à elite do futebol mato-grossense com apenas quatro meses de atividade profissional.

A partida no Gigantão contra o Araguaia não será transmitida ao vivo, visto que a TV Cidade Verde e a Federação Mato-grossense de Futebol transmitem o confronto entre Mixto e Academia, em Cuiabá, que ocorre no mesmo horário que o duelo no Nortão, às 15h30. A torcida pode acompanhar os lances da partida e o resultado em tempo real através das redes sociais do Clube Sport Sinop no Instagram e Facebook.

Apita o duelo decisivo o árbitro de Campo Verde, Leonardo Lorenzatto, auxiliado por Gislan Garcia, de Cuiabá e Eduardo Rodrigues, de Sorriso. O quarto árbitro será Antônio Molina, também da cidade de Sorriso.