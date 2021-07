STF cria perfil no TikTok para ampliar a comunicação com novos públicos

O STF (Supremo Tribunal Federal) ingressou no TikTok, ((@stfoficial) rede social para criação e compartilhamento de vídeos curtos. A medida faz parte da estratégia da Corte para ampliar os canais de comunicação com a sociedade e aproximar novos públicos.

O STF afirma que vem trabalhando para implantar uma prestação jurisdicional cada vez mais eficiente e moderna, com ênfase nas inovações tecnológicas, diretriz da gestão do presidente, ministro Luiz Fux, de conduzi-lo a se tornar a primeira Corte Constitucional 100% digital.

O TikTok é uma plataforma de publicação de vídeos fundada em 2016, na China. No início, a rede era focada em vídeos curtos de comédia e entretenimeto. Atualmente, possui conteúdo nas áreas de educação, política, saúde e arte.

A rede possui alto potencial de alcance e viralização, especialmente entre o público jovem. Com isso, a ideia é que a conta institucional divulgue informações acerca de decisões da Corte e do funcionamento do Judiciário de forma criativa e acessível.

O primeiro vídeo compartilhado é um diálogo irreverente entre reconhecidas obras de arte como a Monalisa e a Moça com Brinco de Pérola dando as boas-vindas à escultura A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, localizada em frente ao Supremo, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Outras redes

O STF possui conta no YouTube desde 2009 e registra, hoje, 399 mil inscritos e mais de 43 milhões de visualizações. Foi a primeira Corte Suprema do mundo a ter um canal oficial na comunidade de vídeos mais popular da internet. Lá são disponibilizados os vídeos das sessões plenárias, das Turmas, audiências e eventos online. Na plataforma, também são transmitidos em tempo real os julgamentos colegiados e audiências públicas.

Criado em agosto de 2009 e atualmente com mais de 2,2 milhões de seguidores, o perfil do STF no Twitter dá ênfase às notícias e serviços do Tribunal. Em novembro de 2020, o STF lançou contas oficiais no Facebook e no Instagram, que possuem atualmente 86 mil e 10 mil seguidores, respectivamente.