Suspeito com passagens por roubo é preso com arma e munições

Um homem suspeito de envolvimento em crimes de roubo foi preso em flagrante pela Polícia Civil, durante ação realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (MT).

A ação foi deflagrada para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pela 4ª Vara Criminal de Sinop, decretado, com base nas investigações da Derf. O suspeito, de 28 anos, possui passagens anteriores por roubo.

Durante as buscas na residência no bairro Terra Rica, os policiais apreenderam uma arma de fogo calibre 38, com numeração suprimida e sete munições do mesmo calibre, além de produtos de origem duvidosa.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Derf, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições.