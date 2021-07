Suspeito de assalto a lanchonete é baleado e morre durante fuga

Um jovem identificado como Anderson Oliveira da Silva, 19 anos, morreu durante uma tentativa de assalto em uma lanchonete na noite desta quarta-feira (28), no bairro Jardim Jacarandás, em Sinop (MT). O suspeito de atirar no jovem ainda não foi identificado.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Anderson chegou no estabelecimento junto com um comparsa. A dupla anunciou o assalto, rendeu os clientes e funcionários, obrigando que todos deitassem no chão e entregassem os pertences.

Após o crime, a dupla tentou fugir, mas Anderson foi atingido por um disparo de arma de fogo. O comparsa conseguiu fugir.

Uma testemunha contou para a PM que não foi possível saber quem fez o disparo pois todos estavam deitados no chão.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros socorros, mas Anderson não resistiu e morreu ainda no local.

Uma arma foi encontrada na cintura do rapaz. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) constatou que Anderson foi atingido no tórax.

O caso é investigado pela Polícia Civil.