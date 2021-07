Técnico de enfermagem de 25 anos morre afogado

Um jovem de 25 anos morreu afogado nesta terça-feira (27) no Rio das Garças em Barra do Garças – MT.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, com a informação que havia um homem se afogando.

A guarnição se deslocou ao local com urgência, porém, é de difícil acesso e só tinha uma canoa sem remos para chegar até onde a vítima estava.

Foi usado um pedaço de madeira e quando chegaram até o homem foi feita massagens cardíacas, porém ele não resistiu e veio a óbito.

A vítima de 25 anos foi identificada sendo Carlos Júnior Castro da Silva, ele era morador de Portal do Araguaia e trabalhava como técnico de enfermagem na UPA e também no Pronto Socorro de Barra do Garças.