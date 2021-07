Temperatura deve começar a cair na madrugada desta quarta-feira

A já esperada frente fria anunciada nas últimas semanas deve chegar a Rondonópolis na madrugada desta quarta-feira (28). De acordo com o site Climatempo, haverá uma mudança brusca na data.

A temperatura começa a cair às 4h da manhã e por volta das 8h chegará aos 15°C. Ao longo da tarde, a temperatura volta a subir um pouco, mas não passa dos 28°C, com nova queda a partir das 16h.

Na quinta-feira (29), a mínima prevista é de 13°C e a máxima não passa dos 26°C. A menor temperatura deve acontecer por volta das 6h da manhã.

Sexta-feira (30), é quando a temperatura mais baixa é prevista. A mínima esperada é de 10°C e a máxima de 30°C.

Ainda de acordo com o Climatempo, muito provavelmente, o grande diferencial dessa massa de ar frio será a persistência de dias consecutivos com temperaturas mínimas negativas nas áreas de maior altitude da Região Sul (entre -6°C e -10°C) e temperaturas máximas abaixo de 10°C no período de 28 a 30/07.