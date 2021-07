Tenente é condenado à prisão por morte do soldado Abinoão

O Conselho Especial de Justiça Militar condenou o Dulcézio Barros Oliveira a seis anos de prisão pelo crime de maus-tratos seguido de morte do soldado da PM de Alagoas, Abinoão Soares de Oliveira.

O julgamento ocorreu na última segunda-feira (5) e a pena deverá ser cumprida em regime semiaberto. O tenente-coronel Dulcézio também foi condenado à perda da patente, função e emprego público.

A condenação se dá 11 anos após o crime que ocorreu na região do Lago do Manso. Na ocasião, Abinoão participava de um treinamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Dulcézio era um dos instrutores à época.

No mesmo julgamento, foram absolvidos Heverton Mourett De Oliveira, Ricardo Tomas Da Silva e Hildebrando Ribeiro Amorim.

Crime

O soldado alagoano Abinoão esteve em Cuiabá para participar do treinamento para Tripulante Operacional Multi-Missão, realizado pela então Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

O soldado morreu após levar um “caldo” na lagoa na qual era feita uma atividade de resistência.

Na mesma situação, outras três pessoas também passaram mal, mas foram socorridas.