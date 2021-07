Thiago Silva defende parceria institucional entre UFR e ALMT

O Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) quer a ampliação das parcerias entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Nesta semana ele conversou sobre o assunto sobre o assunto com a Analy Castilho e se colocou à disposição para auxiliar projetos que visem à estruturação da Universidade e também a implantação de novos cursos.

Durante a reunião, a reitora apresentou as principais demandas da universidade. Conforme ela, a UFR pretende expandir nas áreas de saúde, com a criação de um Hospital Escola em parceria com a Santa Casa. Outra demanda apresentada pela reitora é a criação do curso de odontologia.

“A UFR tem o objetivo de ampliar os serviços de saúde e estar em diálogo permanente com a sociedade. Como nossa região tem força na área rural, queremos fazer projetos de extensão rural, apoiando o pequeno produtor e a agricultura familiar com a implantação de uma fazenda experimental”, disse a reitora.

O deputado Thiago Silva disse que irá ajudar a UFR na implantação do Hospital Escola e irá viabilizar emendas para apoiar a universidade também na área de extensão rural.

“Vamos trabalhar para destinar emendas para compra de tratores e implementos agrícolas e ajudar na criação da fazenda experimental que irá favorecer o trabalho de pequenos produtores de toda a região. Sobre o hospital escola, já havia sinalizado de forma positiva para a Santa Casa e agora para a UFR sobre a criação desta unidade que será de grande referência para nossos estudantes universitários”, finaliza o deputado Thiago Silva.