Prefeitura e ALMT homenagearam ‘dupla de ouro’ do atletismo

O deputado Thiago Silva (MDB) fez ontem (15) a entrega de moção de aplausos para homenagear a atleta Arielly Kailayne, ganhadora da medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20 e também o treinador José Elias de Souza, técnico da seleção brasileira pela vitória na competição realizada em Lima, capital do Peru. As moções foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e a entrega fez parte de uma série de homenagens prestadas ontem aos desportistas em Rondonópolis.

O campeonato foi realizado no último fim de semana (09 e 10 de julho) e Arielly foi um dos destaques da competição. Ela conquistou a medalha de ouro pela segunda vez ao atingir a marca de 1,79m no salto em altura. Arielly também é tricampeã brasileira nesta modalidade.

“Arielly e o professor Elias representam com grandeza a população de Mato Grosso e o Brasil no atletismo e nossa homenagem vem de encontro com os excelentes resultados conquistados pela atleta e a Seleção Brasileira”, disse o parlamentar.

As moções de aplausos foram entregues durante uma comemoração organizada por professores e alunos da Escola Estadual Aparecido Dos Santos Domingos, onde Arielly estudou e foi revelada para o atletismo ao participar do projeto social desenvolvido pelo professor José Elias. Segundo Thiago, o local da homenagem foi motivo de dupla satisfação.

“Para mim é uma alegria grande homenageá-los na escola onde também estudei boa parte da minha infância e hoje em nome da Assembleia entregamos está moção como uma forma de incentivar a nossa atleta a continuar trazendo bons resultados para Mato Grosso”, disse o deputado Thiago Silva.

AGRADECIMENTOS

O professor Elias e a campeã Arielly agradeceram o incentivo e a entrega da moção de aplausos realizada pelo deputado Thiago Silva e sua equipe.

“Quero agradecer a todos que acreditam em nosso trabalho e isso nos motiva a competir e continuar representando Mato Grosso e o Brasil com orgulho”, disse a atleta.

Arielly e José Elias também foram homenageados pela Prefeitura de Rondonópolis, através da secretária municipal de Esportes, Carla Carvalho. Ela entregou uma placa comemorativa, registrando o reconhecimento do município pela importante vitória.

“É motivo de orgulho para a nossa cidade ter uma atleta do nível da Arielly, que se dedica e inspira outros jovens”, disse a secretária Municipal de Esportes.

Carla Carvalho afirmou ainda que a Prefeitura está buscando recursos para a construção de um espaço na cidade voltado para prática do atletismo, ampliando as oportunidades para o surgimento de outros talentos no esporte.

Antes da comemoração na escola Domingos Aparecido de Lima, Arielly e o professor José Elias desfilaram pela cidade num carro aberto do Corpo de Bombeiros. Eles foram saudados por populares e receberam muitos aplausos pela conquista.

HISTÓRICO

Considerada como “uma garota prodígio do atletismo de Mato Grosso”, Arielly deu os seus primeiros passos no esporte com 10 anos, quando ingressou na Escola Domingos. Desde então, orientada pelo professor José Elias de Souza, ela vem fazendo bonito nas competições da modalidade e acumulando medalhas.

Estreou nas competições nacionais em 2015, com 12 anos. A prata nos Jogos Escolares da Juventude da categoria, em Fortaleza, com 1,53 m, serviu de estímulo para outras vitórias, inclusive internacionais.

Já conquistou dois títulos brasileiros sub-16, dois sub-18 e um sub-20. É campeã sul-americana sub-18 e sub-20, além de estar invicta nos Jogos Escolares desde 2016, em João Pessoa. É recordista da competição na categoria de 12 a 14 anos, com 1,75 m, alcançados em 2017, em Curitiba.