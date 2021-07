Thiago Silva garante climatização de 100% em Escola Estadual de Rondonópolis

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou emenda de R$ 498 mil para a Secretaria Estadual de Educação viabilizar a entrega de aparelhos de ar-condicionado nas cidades da região sudeste de Mato Grosso. Thiago Silva realizou nesta terça-feira (14) a entrega de 24 aparelhos de ar-condicionado para a Escola Estadual Elizabeth de Freitas Magalhães localizada no Jardim Atlântico.

Para o deputado Thiago Silva é uma grande alegria poder contribuir com a climatização de 100% das escolas do estado. “Destinamos a emenda pensando em melhores condições de aprendizagem e conforto para professores e estudantes das escolas de Rondonópolis. Também fui aluno de escola pública e sei da real necessidade de estruturação e climatização das unidades escolares. Seguimos trabalhando para tornar nossas escolas mais atrativas”, disse o deputado.

“Rondonópolis é uma cidade extremamente quente. Então, esses aparelhos trarão bem estar aos nossos professores e alunos. As salas de aula ficam muito mais confortáveis com o clima mais fresco. Dessa forma, os alunos tendem a diminuir as saídas da sala, por não suportarem um ambiente abafado, além de aumentar a concentração e produtividade deles. E não são apenas os alunos que ganham com um clima mais agradável. Os professores também se beneficiarão e muito. Só o fato de terem uma aula mais tranquila, com alunos mais concentrados já é um ganho enorme, mas o principal é o bem estar de todos”, disse Queila Maria, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Elizabeth.

“Devido ao nosso clima ser tropical e quente, antes causava transtorno durante as aulas com professores e alunos chegando até a passar mal. Agradecemos o deputado Thiago, pois foi positivo climatizar as salas e isso vem de encontro com a necessidade da escola ofertar um ensino de qualidade”, disse a professora de geografia Lauracy Rosa.

O diretor Rodrigo agradeceu o apoio do deputado que tem trabalhado para garantir melhorias para as escolas de Rondonópolis e região. “Os ares vão ajudar muito na aprendizagem dos alunos, pois as salas são quentes e os alunos não conseguem se concentrar na aula com o calor. Em agosto temos temperaturas acima de 40 graus e essa entrega será essencial para nossa escola. O deputado esteve na escola Elizabeth em 2019 e apresentamos a demanda a ele para climatizar todas as salas e estamos felizes e satisfeitos com o compromisso do deputado com a educação”, finalizou o diretor Rodrigo Lemes.