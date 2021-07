Thiago Silva já destinou R$ 7 milhões em emendas para municípios

O deputado estadual Thiago Silva destinou neste ano de 2021 junto ao Governo cerca de R$ 7 milhões em emendas impositivas para atender as demandas dos municípios do estado. Os dados estão no levantamento sobre a produção legislativa e os recursos foram destinados para áreas essenciais na pandemia como a saúde, educação, segurança e a agricultura familiar.

As emendas parlamentares impositivas propostas pelos deputados preveem as seguintes destinações obrigatórias: Saúde (12%), Educação (25%), Esporte (6,5%) e Cultura (6,5%). Os demais 50% são de livre alocação.

As emendas apresentadas pelo parlamentar contemplam mais de 30 cidades de todas as regiões de Mato Grosso. Os investimentos envolvem a aquisição de vans escolares, mobiliários e equipamentos para unidades de saúde, aquisição de notebooks e data show para escolas, compra de ambulância, construção de posto de saúde, reforma de escolas e bibliotecas, construção de espaço de lazer, aquisição de castra-móvel para atender a causa animal, entre outros.

“Nosso compromisso é com o cidadão que está precisando de um apoio na área da saúde, no social e também na educação onde Mato Grosso teve dificuldades durante a pandemia. Continuarei trabalhando de forma municipalista para atender as demandas de todas as regiões do nosso estado”, disse o deputado Thiago Silva.

PRODUÇÃO

Thiago Silva tem se destacado no parlamento estadual pela alta produtividade. Só neste ano ele apresentou 823 indicações, 127 projetos de lei, 52 requerimentos, 14 leis e tem, ao todo, 1.186 proposições em tramitação.

Dentre as novas leis de autoria do Deputado Thiago que foram sancionadas em 2021 destacam-se a lei 11399/2021 “Empresa amiga da educação”, 11.377 que cria a “Rede de atenção às pessoas com esquizofrenia”, 11.376/2021 que cria o programa “Raízes de Mato Grosso e 11.330 que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população em tempos de pandemia.

“Agradecemos pela atuação do deputado Thiago que em pouco tempo de parlamento já está deixando sua marca na área da saúde mental, agricultura familiar e educação”, disse o motorista de caminhão Leandro Loss.