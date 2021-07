Thiago Silva recebe homenagens na região do Araguaia

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) recebeu duas honrarias nesta sexta-feira (23) no Araguaia. O parlamentar recebeu o título de Cidadão Pontalense e uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Barra do Garças.

O título de cidadão de Pontal do Araguaia foi concedido pelo vereador Vinicius (Vini Jack) pelos relevantes serviços prestados e emendas destinadas para o desenvolvimento do município. O deputado recebeu o título na sede do Cras do município e agradeceu pela confiança em seu trabalho.

“Para mim é um motivo de grande orgulho receber esse título que é uma demonstração de reconhecimento do nosso trabalho por Pontal do Araguaia. Este título reforça o nosso compromisso com a população e o nosso empenho para continuar promovendo melhorias e destinando emendas para alavancar o desenvolvimento econômico e social do município”, disse o deputado Thiago Silva.

O vereador Vinicius ressaltou o trabalho do deputado em prol da região Araguaia. “Thiago Silva é um verdadeiro merecedor do título Pontalense pelo compromisso que ele tem para com as demandas e necessidades da nossa comunidade. Vamos continuar trabalhando juntos por Pontal e região”, disse o vereador.

Em um segundo momento o deputado Thiago também recebeu homenagem na Câmara Municipal de Barra do Garças com a entrega de uma “Moção de Aplausos” para parabenizar sua atuação em defesa dos povos indígenas. A homenagem foi feita pelo vereador Paulo Bento que destacou em discurso na câmara a luta do deputado Thiago em prol da valorização da cultura indígena. “Este apoio do deputado é valoroso para todos os índios, digno de receber a moção de aplausos. Obrigado pela luta deputado”, disse.