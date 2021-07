Trabalhadores dos Correios se mobilizam contra privatização

“Não estamos cobrando aumento de salários e nem paralisaremos os serviços. Faremos um ato simbólico, para chamar a atenção da população e tentar evitar este crime que é a privatização dos correios”. Assim o representante sindical dos trabalhadores da empresa de Correios e Telégrafos em Rondonópolis, Everaldo Nunes de Souza, explicou a mobilização organizada pela categoria nesta terça-feira (13).

O movimento ocorre em todo o país e em Rondonópolis será marcado por uma reunião no fim do dia, em frente à sede da empresa. A categoria denuncia um processo de sucateamento e afirma que a privatização só interessa aos grandes grupos interessados em assumir a estrutura e os serviços prestados pela ECT.

“Somos contra a privatização por entender que ela vai piorar o quadro geral. A população será a maior prejudicada. Nos últimos anos temos trabalhado contra esse processo de desmonte que, através de manobras fiscais, apresenta déficit e rombos que nunca ocorreram”, afirma Everaldo.

A proposta de privatização dos Correios tramita em estágio avançado no Congresso. Na última quinta-feira (08) o ministro das Comunicações, Fábio Farias, recebeu o relatório do projeto de lei e disse que está avaliando o texto com os líderes do Congresso.

O projeto prevê reajustes anuais, mesmo dos serviços postais universais, com base no IPCA. Nos serviços não considerados universais as empresas poderão definir preços como quiserem. Há também a previsão de manutenção da estabilidade dos atuais servidores, mas apenas nos 18 meses após a privatização.

Os trabalhadores dos Correios alertam que a privatização vai encarecer o custo e que não há garantias de que empresas privadas aceitem manter os serviços em regiões distantes, em que não há lucro.

Também negam a existência de déficit nas contas dos Correios seja deficitária. Conforme o sindicato, a empresa tem hoje 98 mil funcionários e gerou lucro de R$ 1,5 bilhão em 2020 – apesar dos cortes feitos pelo Governo.

Everaldo Nunes diz que a situação em Rondonópolis exemplifica o que tem ocorrido em todo o país. A empresa chegou a ter mais de 70 servidores atuando no município e hoje tem menos de 40.

As vagas foram reduzidas por aposentadorias e, principalmente, em decorrência dos Programas de Desligamento Voluntário (PDVs) realizados nos últimos anos.

Por outro lado, desde 2011 o Governo Federal não realiza concursos e o resultado é uma sobrecarga que aumenta a pressão sobre os servidores remanescentes e também as falhas no serviço prestado.

“A empresa de Correios sempre teve imagem positiva perante a população, liderando durante muitos anos as pesquisas de confiança pela qualidade do serviço. Mas houve esse processo de sucateamento. Se hoje temos correspondências que não são entregues no prazo isso deve-se aos cortes na equipe”, explica.

Em Rondonópolis o manifesto da categoria vai ocorrer no fim da tarde, após o expediente, em frente à sede dos Correios. O sindicato também confirmou uma manifestação em Cuiabá, no horário do almoço, na Praça da República.