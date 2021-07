Três pessoas entre elas uma criança ficam feridas em acidente

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu neste domingo (25) na rotatória do bairro Village do Cerrado em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, as duas motocicletas seguiam na MT – 270 e somente uma delas iria permanecer neste trajeto, a outra iria fazer o contorno para entrar na Avenida Júlio Campos.

Em determinado momento a condutora de 37 anos que carregava um adolescente de 13 anos e uma criança de 08 anos se aproximou do meio fio e o condutor da outra moto bateu momento em ia fazer o contorno.

O adolescente e a criança tiveram escoriações e foram em caminhados pelo Samu para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil, já a condutora da moto teve lesões mais graves com fraturas e foi levada para o Hospital Regional.

O condutor da outra motocicleta nada sofreu.