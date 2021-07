Trio é preso acusado de torturar, roubar e matar vítima

Três pessoas envolvidas em crime de latrocínio ocorrido em novembro de 2020 na cidade de Primavera do Leste (MT) tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil, em operação deflagrada nesta quarta-feira (07.07), pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município com apoio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e Delegacia de Canarana.

A operação Pretium Vitae foi deflagrada com base nas investigações da Derf Primavera do Leste para apurar o roubo seguido de morte que vitimou Tiarlis Oliveira Negrão, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão contra a ex-companheira da vítima e mais dois suspeitos.

As investigações iniciaram no dia 11 de novembro de 2020 com o registro de boletim de ocorrência do desaparecimento da vítima, na Delegacia de Canarana. Na ocasião, a ex-esposa (suspeita) e outros parentes prestaram depoimentos para auxiliar a localização da vítima.

Segundo as informações, a vítima saiu de Canarana com destino a Barra do Garças para retirar uma motocicleta Honda Bros contemplada em consórcio. Após o fato, a vítima se seguiu até a cidade de Primavera com destino final Paranatinga, porém não deu mais notícias.

No dia 17 novembro, a equipe da Derf Primavera do Leste foi acionada para atender a ocorrência de localização de cadáver no Rio das Mortes, zona rural da cidade, sendo a vítima posteriormente identificada pela perícia.

O laudo pericial também constatou indícios de tortura e requinte de crueldade durante a execução do crime, uma vez que a vítima sofreu fraturas e lesões pelo corpo, disparo de arma de fogo e teve sua barriga cortada.

Os policiais da Derf assumiram as investigações tratando o caso como latrocínio. Durante as investigações, através de provas testemunhais e técnicas, foi identificado indícios de autoria contra três pessoas, uma delas a ex-mulher da vítima.

Segundo as investigações, o crime teve como objetivo roubar a motocicleta da vítima, assim como teve como motivação uma dívida que a ex-mulher tinha com ele.

Com base nas investigações foi representado pelos mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão contra os três envolvidos, que foram deferidos pela 2ª Vara Criminal de Primavera do Leste.

Um dos autores foi localizado na zona rural de Primavera do Leste e os outros dois envolvidos (um casal) tiveram as ordens judiciais cumpridas na zona rural de Canarana.

Com a prisão dos suspeitos, a Derf tem o prazo de dez dias para conclusão do inquérito policial e os suspeitos estão a disposição da justiça.